Московские байкеры устроили в честь закрытия мотосезона голый заезд

omoimot / Youtube

Участники столичного мотоклуба Dubaser отметили закрытие сезона, проехавшись по улицам Москвы нагишом, ролик опубликован на YouTube.

«Сейчас тут соберется народ, все разденутся и голышом поедут колонной по Москве в баню — смывать с себя скверну Хэллоуина и праздновать годовщину Великой Октябрьской революции», — поясняет на записи представитель клуба.

На кадрах видно, что одежду и экипировку с себя сняли около десятка человек, в том числе две девушки. Пользователи не оценили такую акцию. «Чем вы принципиально отличаетесь от парада геев, а, клоуны на мотоциклах?» — возмутился в комментариях один из подписчиков, назвав акцию «несением задниц в общество».

Организаторы голого заезда пояснили, что ролик был снят в юмористических целях, «без попыток кого-либо оскорбить», и заявили, что призывают «к езде в экипировке, соблюдению правил дорожного движения и хорошему настроению».