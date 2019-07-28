Пятеро россиян пришли в магазин голыми и попали на видео

Тула Life / ВКонтакте

В Тульской области пятеро обнаженных мужчин пришли в магазин, чтобы купить алкоголь, и попали на видео. Ролик опубликовали в соцсети, после чего он стал причиной широкого обсуждения.

Инцидент произошел в городе Щекино. Видео, опубликованное в группе «Тула Life» во «ВКонтакте», было снято камерой наблюдения в магазине «Пятерочка». Местные жители предполагают, что мужчины могли пойти в магазин голыми на спор или же попасть туда из бани.

По данным «Тульской прессы», в местную полицию информация об инциденте не поступала. Полицейские предположили, что видео может оказаться фейком, снятым в магазине другого региона.

22 июля сообщалось, что в Орле полицейские задержали молодого человека, который вел себя неадекватно. Сначала он шел по улице без футболки и, завидев сотрудника правоохранительных органов, начал убегать от него. Молодой человек забежал в местный гипермаркете «Пятерочка» и скинул с себя оставшуюся одежду. Там его задержала полиция.

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