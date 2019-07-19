Россияне устроили битву за сковородки по акции

gm_magnit_elista / Instagram

Посетители магазина в Элисте набросились на акционные сковородки и с криками смели их за несколько секунд. Видео опубликовано в Instagram местного гипермаркета «Магнит».

На кадрах сотрудник супермаркета вывозит к покупателям тележку, полную сковородок. Ожидающие их женщины тут же сбегаются и начинают вырывать утварь друг у друга. «И все, что ли?» — спрашивает одна из посетительниц, удивившись тому, как быстро кончился товар.

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