Пожилая россиянка пошла за грибами и застряла на 35 часов в болоте

В Тверской области пожилая местная жительница пошла за грибами и застряла в болоте. Об этом рассказали волонтеры группы местного волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» в своем сообществе во «ВКонтакте».

61-летняя россиянка провела в болоте 35 часов, все это время ее искали волонтеры. Они оказали женщине первую помощь, приехавшие врачи сказали, что жизни женщины ничего не угрожает.

Волонтеры добавили, что женщину нашли участники группы новичков, которой руководил более опытный поисковик. Они добавили, что ежедневно получают около 17 заявок на поиски людей в лесных массивах.

20 июля сообщалось, что житель Чукотки решил прогуляться по тундре, заблудился и пропал на 15 дней. Все это время он пытался выжить, питаясь ягодами и растениями. Мужчину доставили в больницу, но врачи сказали, что его жизни ничего не угрожает.