Российских студентов заставили ходить по колледжу босиком

В Нижнем Новгороде студентов колледжа малого бизнеса заставили ходить босиком. Об этом сообщил телеканал НТВ, опубликовавший репортаж из учебного заведения.

По данным телеканала, в колледже учатся в основном девушки, и родители переживают за их здоровье после хождения по бетонному полу без обуви. Студентки рассказали, что их заставили снять обувь, потому что они забыли сменку, и заявили, что это «их проблемы».

По данным НТВ, снять обувь студенток заставила преподавательница по воспитательной работе Светлана Саранцева, но она отрицает свою причастность. Телеканал также сообщил, что другие преподаватели не обратили внимания на происходящее, а затем объяснили это флешмобом.

Начальник колледжа Константин Ядрышников заявил, что учреждение не может так ограничивать учащихся, так как это нарушает их права. Руководство намерено разобраться в ситуации и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Следственный комитет Нижегородской области начал проверку.

6 октября сообщалось, что преподавательница белгородского механико-технического колледжа прочитала студентам-второкурсникам лекцию о связи собак с сатаной. По словам женщины, собаки вызывают плохие взаимоотношения в семье и могут навредить маленькому ребенку, убить его или снять скальп из-за ревности. Она объяснила, что рассказала это для воспитания, потому что дети стали «слишком много лелеять собак». Информацию она получила от священников по телевизору и в книгах. Руководство колледжа пообещало разобраться в ситуации.