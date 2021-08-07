Узбекистан использовал российские дроны у границы с Афганистаном

Вооруженные силы Узбекистана использовали российские дроны у границы с Афганистаном в рамках совместных учений с Россией. Об этом РИА Новости стало известно от источника.

Как уточнил собеседник агентства, на маневрах использовались беспилотники российского производства ZALA 421-16E, которые ранее были поставлены по экспортному контракту. В рамках учений аппараты провели воздушную разведку. Беспилотники позволяют обрабатывать полученную информацию на борту, сокращая время на принятие решений, добавил источник.

Совместные тактические учения России и Узбекистана «Юг-2021» прошли в Сурхандарьинской области, которая находится на границе с Афганистаном. В маневрах задействовали около 1,5 тысяч военнослужащих двух стран, до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 4 самолета Ту-22М3 ВКС России.

В Афганистане после начала вывода войск США и стран НАТО активизировались силы радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Они начали захватывать обширные территории и заявили о контроле над большей частью государственных границ. По некоторым данным, талибы контролируют 90 процентов границ государства.