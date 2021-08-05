Россия увеличила поставки оружия странам Центральной Азии

Москва на фоне обострения в Афганистане увеличила поставки вооружения и техники странам Центральной Азии, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. Его цитирует РИА Новости в четверг, 5 августа.

Он также проинформировал о готовящихся совместных учениях на территории Узбекистана и Таджикистана.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что базы в Таджикистане и Киргизии задействуют в случае агрессии со стороны Афганистана.

Ранее в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов сообщил, что активность радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане заметно растет. По его словам, ситуация деградирует из-за решения США и НАТО задержать вывод войск.

Силы «Талибана» активизировались после начала вывода войск США и стран НАТО из страны. Они начали захватывать обширные территории и заявили о контроле над большей частью государственных границ. По данным ряда СМИ, талибы контролируют 90 процентов границ страны.