Мир
 
Последние новости
В Совфеде заявили о риске «банальной резни» в Афганистане
Появились подробности смертельной стрельбы в Москве
Президент Афганистана улетел в Таджикистан
В ООН рассказали о планах организации в связи с взятием Кабула
Пушков оценил похвалу шведского издания в адрес «развалившего СССР» Горбачева
Глава Росгвардии заявил о возможности завершения «августовского путча» за 15 минут
Чубайс заявил об ошибках в экономических реформах 1990-х годов
Шестеро киллеров расстреляли в Москве дагестанца
Лукашенко нашел виновников развала СССР
Новости партнеров
Прослушать новость

Полиция в Кабуле отказалась выполнять свои обязанности

Источник РИА Новости: полиция в столице Афганистана покинула базы и отказалась работать
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jalil Ahmad / Reuters

После захвата столицы Афганистана боевиками радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) местные правоохранительные органы отказались работать и выполнять свои обязанности. Об этом сообщает источник РИА Новости.

«На данный момент в Кабуле полиция покинула свои базы и участки», — рассказал собеседник агентства.

Ранее представители «Талибана» заявили о захвате всей территории Афганистана. Боевики прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с государственными лидерами с целью передачи власти. После этого президент республики подал в отставку, в стране начали формировать временное правительство.

В ходе захвата афганских территорий талибы освободили сотни опасных заключенных из тюрьмы Пули-Чархи под Кабулом, которая считается самой крупной в стране. Отпущенные на свободу террористы и убийцы массово направились в столицу. В то же время местные жители начали покидать город, из-за чего на дорогах образовались масштабные пробки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы объявили о захвате всей территории Афганистана
Сотни террористов освободились из тюрьмы под Кабулом и направились в столицу
Советники президента Афганистана прибыли в аэропорт Кабула для вылета из страны