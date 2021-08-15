Сотни террористов освободились из тюрьмы под Кабулом и направились в столицу

Талибы освободили сотни террористов и убийц из крупнейшей тюрьмы Пули-Чархи под Кабулом

После захвата всей территории Афганистана боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) освободили сотни опасных заключенных из тюрьмы Пули-Чархи, расположенной недалеко от столицы республики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что тюрьма Пули-Чархи считается крупнейшей в стране. Среди освобожденных преступников было множество талибов, а также членов террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Террористы и убийцы массово направились в Кабул.

Ранее представители «Талибана» заявили о захвате всей территории Афганистана. Боевики прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с государственными лидерами с целью передачи власти. После этого президент республики подал в отставку, в стране начали формировать временное правительство.

Мирные жители Кабула начали массово покидать город после сообщений о захвате талибами. В городе началась паника, на дорогах сформировались масштабные пробки. В то же время, высокопоставленные афганские чиновники прибыли в столичный аэропорт, чтобы покинуть страну.