Посольство США сообщило об обстрелах и пожаре в аэропорту Кабула

Неизвестные обстреляли аэропорт столицы Афганистана Кабула. Об этом сообщает американское посольство в Афганистане на своем сайте.

Кроме того, поступали сведения о том, что в аэропорту начался пожар. «Мы предписываем всем американским гражданам укрыться в убежище», — сообщили в американском диппредставительстве в Афганистане.

Персонал американского посольства в Кабуле покидает столицу, сейчас всех сотрудников перевозят в аэропорт. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что сотрудников диппредставительства эвакуировали для того, чтобы обеспечить их безопасность.

Управление Афганистаном передано временному совету, в состав которого вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть сторонникам радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Ранее представители «Талибана» заявили о захвате всей территории Афганистана. Боевики прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с государственными лидерами с целью передачи власти. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку. Он покинул страну и улетел в Таджикистан.