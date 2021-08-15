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Посольство США сообщило об обстрелах и пожаре в аэропорту Кабула

Посольство США в Афганистане сообщило об обстреле аэропорта Кабула неизвестными
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Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com

Неизвестные обстреляли аэропорт столицы Афганистана Кабула. Об этом сообщает американское посольство в Афганистане на своем сайте.

Кроме того, поступали сведения о том, что в аэропорту начался пожар. «Мы предписываем всем американским гражданам укрыться в убежище», — сообщили в американском диппредставительстве в Афганистане.

Персонал американского посольства в Кабуле покидает столицу, сейчас всех сотрудников перевозят в аэропорт. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что сотрудников диппредставительства эвакуировали для того, чтобы обеспечить их безопасность.

Управление Афганистаном передано временному совету, в состав которого вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть сторонникам радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Ранее представители «Талибана» заявили о захвате всей территории Афганистана. Боевики прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с государственными лидерами с целью передачи власти. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку. Он покинул страну и улетел в Таджикистан.

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