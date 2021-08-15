В столице Афганистана ввели комендантский час

В Кабуле ввели комендантский час с девяти вечера для предотвращения беспорядков

В столице Афганистана Кабуле ввели комендантский час с девяти часов вечера для предотвращения беспорядков. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, передает РИА Новости.

Министр обратился к местным жителям с призывом не покидать свои дома после 21:00 и сохранять спокойствие. Он отметил, что такая мера вводится ради защиты жизни горожан и их собственности.

Управление Афганистаном передано временному совету, в состав которого вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть сторонникам радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Ранее представители «Талибана» заявили о захвате всей территории Афганистана. Боевики прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с государственными лидерами с целью передачи власти. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку. Он покинул страну и улетел в Таджикистан.