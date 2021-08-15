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Россия прокомментировала возможность признания талибов законной властью

Россия пока не признает движение «Талибан» законной властью в Афганистане
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Фото: Abdul Khaliq Achakzai / Reuters

Россия пока не признает движение «Талибан» (запрещено в РФ) законной властью в Афганистане, однако готова работать с переходным правительством. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов рассказал РИА Новости.

«Мы всегда выступали за переходное правительство, конечно, мы будем работать», — так дипломат прокомментировал последние сообщения о ситуации в стране.

15 августа боевики «Талибана» вплотную подошли к Кабулу и окружили город. Кроме того, «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть талибам.

Президент страны Ашраф Гани покинул свою должность и улетел в Таджикистан.

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