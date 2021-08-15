В ООН рассказали о катастрофической гуманитарной ситуации в Афганистане

В Афганистане складывается катастрофическая гуманитарная ситуация. Об этом «Ленте.ру» заявила представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Афганистане Линда Том.

Сотрудница организации рассказала, что ситуация была крайне тяжелой еще до наступления радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Еще в начале года ООН подсчитала, что половина населения страны нуждалась в гуманитарной помощи. «Тут был высокий уровень недоедания среди детей, и вдобавок к этому уже тогда были проблемы с безопасностью. Еще была засуха, а значит — нехватка продовольствия», — отметила Том.

По словам сотрудницы ООН, организация зафиксировала уже около 400 тысяч внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в помощи. «На самом деле этот показатель сильно занижен, потому что мы не смогли проверить всех людей, которые прибывают в Кабул. Мы оказываем помощь нуждающимся, но все больше людей продолжает прибывать в столицу», — рассказала она. Том отметила, что сложно спрогнозировать, ухудшится ли ситуация в ближайшее время, но выразила надежду на лучшее.

«Талибан» днем 15 августа объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана.