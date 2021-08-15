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В ООН рассказали о планах организации в связи с взятием Кабула

Представитель ООН в Афганистане рассказала, что сотрудники планируют остаться в Кабуле
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Фото: Hamed Sarfarazi / AP

Сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов ООН находятся в безопасности и планируют остаться в Кабуле после взятия столицы радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). Об этом представитель агентства в Афганистане Линда Том рассказала «Ленте.ру».

По ее словам, ситуация в стране меняется стремительно, и у организации есть план действий на случай чрезвычайной ситуации. Но на сегодняшний день и она сама, и другие сотрудники агентства ООН находятся в безопасности. Том отметила, что в последние месяцы организация сократила численность сотрудников как в связи с COVID-19, так и из соображений безопасности. «Но что касается гуманитарных сотрудников и остальной части ООН, то на сегодняшний день персонал остается [в Афганистане]», — отметила она.

Сотрудница ООН сказала, что не слышала о том, что «Талибан» требует от иностранцев зарегистрироваться у представителей движения, но отметила, что агентство регулярно взаимодействует с талибами, в том числе на местном уровне. «Наша позиция — оказывать помощь нуждающимся, а для этого нужно взаимодействовать со всеми сторонами конфликта», — подчеркнула Том. Она отметила, что большинство людей, оказывающих гуманитарную помощь в Афганистане, сами являются афганцами, поэтому организация также позаботится об их безопасности.

Том рассказала, что сотрудники ООН преданы своему делу и хотят остаться, чтобы поддержать народ Афганистана и помочь ему. «Наш план состоит в том, чтобы оказать помощь 16 миллионам человек. Это очень сложная задача, и мы намерены остаться и попытаться выполнить ее», — подчеркнула она.

«Талибан» днем 15 августа объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана.

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