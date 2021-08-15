Талибы раскрыли подробности перехода власти в Афганистане

Талибы заявили, что в Афганистане не будет переходного правительства

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило, что в Афганистане не будет переходного правительства, движение ожидает полной передачи власти. Так агентству Reuters прокомментировали необходимость временного правительства представители радикального движения.

В воскресенье, 15 августа, правление Афганистаном было передано временному совету. В его состав вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть сторонникам радикального движения «Талибан».

Представители «Талибана» заявили о захвате всей территории Афганистана. Боевики прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с государственными лидерами с целью передачи власти.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку. Он покинул страну и улетел в Таджикистан.