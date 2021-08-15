Политолог оценил способность талибов идти на компромиссы

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) может отказаться формировать переходное правительство и потребовать передать власть своим представителям уже сейчас, считает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

В беседе с «Лентой.ру» политолог прокомментировал сообщения о формировании переходной администрации, которая должна будет передать власть талибам. По его мнению, действия радикалов говорят об их нежелании идти на компромиссы с официальным Кабулом.

«Скорее всего, эту переходную администрацию все же признает часть международного сообщества, и ситуация в стране начнет налаживаться. Но это не исключает того, что талибы откажутся от уступок и полностью захватят власть. Вероятно, они хотят монополизировать все, причем неважно, каким путем: войной или миром», — считает Нессар.

15 августа боевики «Талибана» вплотную подошли к Кабулу, окружили город и объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. По некоторым данным, сейчас управление страной передано временному совету. В его состав вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай, они должны передать власть талибам.