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США завершили эвакуацию посольства в Афганистане

Сотрудников американского посольства эвакуировали в аэропорт Кабула, передает CNN
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Фото: OMAR SOBHANI / Reuters

США завершили эвакуацию своего посольства в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает телеканал CNN.

В здании посольства спустили американский флаг. На данный момент там осталась лишь «небольшая группа контрактных сотрудников служб безопасности», которая скоро уедет. Все сотрудники посольства доставлены в аэропорт Кабула.

Ранее рядом с посольством США и президентским дворцом в Кабуле прогремели взрывы. На месте происшествия началась перестрелка с использованием легкого и тяжелого вооружения.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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