Пентагон отправит тысячу военных в Афганистан

Тысячу американских военных отправят в Кабул для помощи в эвакуации

Пентагон отправит в Кабул тысячу своих военных. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что они прибудут в столицу Афганистана для помощи в эвакуации граждан США. Таким образом, число американских военных увеличится до 6 тысяч человек.

Ранее США завершили эвакуацию своего посольства, в здании спустили американский флаг. Незадолго до этого около американского посольства и президентского дворца в Кабуле прогремели взрывы.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.