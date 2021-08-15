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В Конгрессе США призвали поблагодарить Байдена за Афганистан

Нэнси Пелоси призвала поблагодарить Байдена за ясное обозначение цели по Афганистану
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Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
Gabrielle Crockett / Reuters

Спикер палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала поблагодарить американского президента Джо Байдена за «ясное обозначение цели в заявлениях по Афганистану и действиях». Соответствующее сообщение опубликовано в ее Twitter-аккаунте.

Пелоси также отметила, что Соединенные Штаты обеспокоены информацией о жестоком обращении представителей движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) с афганцами и особенно — с девочками и женщинами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в будущем Афганистан может стать «страной-изгоем», если представители радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) не будут соблюдать базовые права человека.

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