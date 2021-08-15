В США заявили о потере международного имиджа после ухода из Афганистана

Военные и политики предсказали подрыв доверия к США в мире после ухода из Афганистана

Американские военные и политики предполагают, что международный имидж США может быть подорван, а доверие мирового сообщества – потеряно после ухода из Афганистана. Об этом заявили изданию The Hill опрошенные эксперты.

«Нашим врагам это говорит о том, что США можно нанести поражение. Если поражение им могут нанести талибы, то кто тогда не может? Как противники мы беззубые. Как союзники мы ненадежны», — сказал основатель и президент базирующегося в Вашингтоне политического института "Фонд защиты демократий" (Foundation for Defense of Democracies) Клиффорд Мэй.

Генерал-лейтенант в отставке, экс-командующий силами США в Афганистане Дэвид Барно отметил, что стремительный вывод сил из исламской республики на фоне успехов «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) окажет глубокое воздействие и станет трагическим исходом, который сформирует мнение о Соединенных Штатах на долгие годы и спровоцирует неверные оценки противников Америки. Он добавил, что это будет способствовать формированию опасной уверенности об ослабевающих силах и желании защищать союзников Вашингтона.

Бывший координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Стейлс подчеркнул, что дипломатия работает лучше, когда за ней стоит реальная угроза применения силы. По его словам, администрация президента Джо Байдена не приняла во внимание этот инструмент давления, сделав ставку на дипломатическое разрешение ситуации, однако такой перспективы в Афганистане нет.

Политик выразил уверенность, что талибы продолжат добиваться желаемого, применяя военную силу. Он также отметил, что у противников может появиться «искушение хорошенько посмеяться» над Соединенными Штатами. «Думаю, любое веселье со стороны этих стран будет коротким, потому что завоевание талибами Афганистана будет иметь драматические последствия для региона и для других государств, стремящихся к глобальному лидерству. Им придется засучить рукава и взяться за работу, чтобы устранить последствия», — заключил Стейлс.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные быстро и решительно ответят на любые действия талибов, которые поставят под угрозу сотрудников посольства и дипломатическую миссию в Афганистане. Он также ввел пять тысяч военных для безопасной эвакуации персонала и поручил госсекретарю Энтони Блинкену координировать усилия по урегулированию конфликта.

