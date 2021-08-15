Турция заявила о поражении США в Афганистане

Турецкая партия Vatan («Родина») заявила, что США оказались ненадежным партнером для Афганистана и потерпели поражение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Империализм США потерпел поражение в Афганистане. В очередной раз выяснилось, что США — самый ненадежный партнер. Все планы в регионе, рассчитывающие на сотрудничество с США, провалились. Процесс многополярного мира набирает силу», — заявили в политической силы.

Партия отметила, что Соединенные Штаты реализуют «план хаоса» против исламской республики и соседних государств, поскольку происходящее угрожает потоками беженцев, особенно в Турции. Тем не менее, этот план потерпит поражение благодаря единству стран Евразии, поскольку Афганистан, Пакистан, Китай, Россия, Иран и Турция вступили в совместную борьбу.

Президиум Vatan порекомендовал правительству Турции создать платформу для решения текущих проблем в сотрудничестве со странами региона и незамедлительно начать официальные переговоры с «Талибаном» (террористическая организация запрещена в России) для установления стабильности в регионе и налаживания двусторонних отношений.

В заявлении также отмечается, что Анкара должна заявить об уважении к суверенитету Афганистана и вывести военное подразделение, обеспечивающее безопасность аэропорта в Кабуле, если законное правительство республики примет соответствующее решение.

Ранее стало известно, что, по неподтвержденным данным, талибы подобрались к Международному аэропорту Кабула. Они находятся всего в 20 километрах от аэропорта, который сейчас стал крупнейшим в современной истории центром эвакуации иностранцев. Туда прибывают американские и британские военные для обеспечения безопасности полного исхода граждан стран Запада из Афганистана.

