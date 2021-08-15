Талибы подобрались к крупнейшему центру эвакуации иностранцев

Боевики «Талибана» подобрались к аэропорту Кабула, из которого эвакуируются иностранцы

Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России), по неподтвержденным данным, подобрались к Международному аэропорту Кабула. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его данным, талибы находятся всего в 20 километрах от аэропорта, который сейчас стал крупнейшим в современной истории центром эвакуации иностранцев. Туда прибывают американские и британские военные для обеспечения безопасности полного исхода граждан стран Запада из Афганистана.

«Официальный Кабул выступил с просьбой ко всем дипломатическим миссиям о немедленной эвакуации», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Ранее сообщалось, что талибы взяли под контроль около 90 процентов территории Афганистана. Сейчас правительственные войска контролируют лишь Кабул и одноименную провинцию.

После объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) начала стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций.