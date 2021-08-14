Чиновники не успели улететь из захваченного талибами города и лишились Ми-17

Представители властей афганского города Герат, являющегося центром одноименной провинции, попытались покинуть захваченный боевиками террористического движения «Талибан» (запрещено в России) населенный пункт на вертолетах, но не успели. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, чиновники захотели улететь из города после того, как он перешел под контроль талибов. Однако боевики остановили их прямо на посадочной площадке. На появившихся в сети кадрах видно, как вооруженные мужчины в темной одежде подходят к вертолетам, когда те уже готовятся к взлету.

В результате, отмечает «Военный обозреватель», в руках «Талибана» оказалось сразу несколько полностью исправных военных многоцелевых вертолетов Ми-17. Количество захваченных машин не уточняется, однако в опубликованном видео можно заметить как минимум два вертолета.

Ранее 14 августа сообщалось, что талибы взяли под контроль столицы еще нескольких провинций и приблизились к столице Афганистана Кабулу. В частности, боевики захватили столицу провинции Пактика Шарану и с нескольких направлений атаковали столицу провинции Балх Мазари-Шариф.