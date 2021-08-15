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Госсекретарь США описал будущее Афганистана словами «страна-изгой»

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что в будущем Афганистан станет «страной-изгоем»
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Фото: Patrick Semansky / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что в будущем Афганистан может стать «страной-изгоем», если представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) не будут соблюдать базовые права человека. Дипломата цитирует ТАСС.

«В интересах "Талибана", если они действительно стремятся к международному признанию, ищут поддержки и снятия санкций, соблюдать базовые права», — отметил госсекретарь.

15 августа боевики «Талибана» вплотную подошли к Кабулу и окружили город. Кроме того, «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть талибам.

Президент страны Ашраф Гани покинул свою должность и улетел в Таджикистан.

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