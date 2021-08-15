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В аэропорту Кабула образовалась давка

В аэропорту Кабула собрались сотни людей, пытающихся выехать из страны
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Кадр: @Disclose.tv / @شهنامة

В аэропорту столицы Афганистана собрались сотни людей, которые пытаются покинуть страну. Видео происходящего опубликовано в Twitter-аккаунте Disclose.tv.

На кадрах видно, что у входа в аэропорт образовалась давка. Также на записи слышны звуки, похожие на выстрелы.

Ранее стало известно, что все коммерческие рейсы из Кабула, столицы Афганистана, отменены.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России). За минувшую неделю талибы захватили столицы 16 провинций. 15 августа талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана.

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