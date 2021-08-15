Рядом с аэропортом Кабула произошла стрельба

Стрельба произошла рядом с аэропортом Кабула в Афганистане

Стрельба произошла рядом с аэропортом Кабула, где происходит эвакуация сотрудников дипломатических миссий. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает РИА Новости.

В аэропорту столицы Афганистана собрались сотни людей, которые пытаются покинуть страну, из-за чего образовалась давка. На данный момент все коммерческие рейсы из Кабула отменены.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. На данный момент управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.