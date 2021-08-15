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Талибы захватили контроль над телевидением

Боевики «Талибана» взяли под контроль государственное телевидение и обратились к афганцам
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Фото: Reuters

Члены движения «Талибан» (запрещено в России) захватили контроль над государственным телевидением в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Аl-Arabiya.

Талибы также выступили с обращением к жителям Афганистана и призвали афганцев успокоиться.

Ранее официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что талибы установили контроль над всеми районами Кабула. По его словам, на данный момент движение полностью взяло под контроль ситуацию с безопасностью в столице Афганистана.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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