Талибы захватили контроль над телевидением

Боевики «Талибана» взяли под контроль государственное телевидение и обратились к афганцам

Члены движения «Талибан» (запрещено в России) захватили контроль над государственным телевидением в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Аl-Arabiya.

Талибы также выступили с обращением к жителям Афганистана и призвали афганцев успокоиться.

Ранее официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что талибы установили контроль над всеми районами Кабула. По его словам, на данный момент движение полностью взяло под контроль ситуацию с безопасностью в столице Афганистана.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

