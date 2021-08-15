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В Конгрессе США заявили об «историческом провале» администрации Байдена

Майк Роджерс заявил, что происходящее в Кабуле является «историческим провалом» Байдена
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События в афганской столице являются следствием исторического провала президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил старший республиканец комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс, его слова передает ТАСС.

По словам политика, администрацию американского лидера на протяжении многих месяцев предупреждали о таком развитии событий. Однако Байден и его вице-президент Камала Харрис пренебрегли советами экспертов. Роджерс также отметил, что план, направленный на предотвращение ситуации, которая сейчас наблюдается в Афганистане, так и не был разработан.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России), боевики начали захватывать обширные территории.

Ранее талибы заявили о полном контроле над Кабулом.

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