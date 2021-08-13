Конгрессмен США обвинил Байдена в ухудшении ситуации в Афганистане

Усиление наступления сил радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане стало возможным из-за того, что у президента США Джо Байдена отсутствовал план вывода войск из страны. Об этом заявил старший республиканец комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс, его слова передает ТАСС.

Конгрессмен напомнил, что Байден и вице-президент Камала Харрис объявляли о «возвращении Америки» после того как заняли свои посты. «Но все, что мы наблюдаем со стороны администрации Байдена-Харрис, это то, что Америка отвернулась от женщин и детей в Афганистане», — подчеркнул он.

Роджерс обвинил американского лидера и его администрацию в ухудшении ситуации на афганской территории. «В связи с тем, что у президента Байдена не было плана, все больше военнослужащих возвращается в Афганистан, наше посольство эвакуируют, а талибы быстро наступают по всей территории страны», — заключил он. По мнению политика, Байдену не удастся закончить вывод военного контингента к 11 сентября, учитывая текущую обстановку в регионе.

13 августа стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин провели телефонные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Политики подчеркнули, что американские власти по-прежнему намерены поддерживать прочные дипломатические отношения и продолжать заботиться о безопасности Афганистана. Днем ранее сообщалось, что Власти США временно направят часть войск в Кабул, столицу Афганистана, для помощи в эвакуации американского посольства.