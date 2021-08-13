Вице-президент Афганистана бежал в Таджикистан

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех покинул страну и бежал в Таджикистан. Об этом сообщает «Sputnik Афганистан» в Telegram.

Салех занял пост вице-президента в феврале 2020 года. После начала наступления талибов в мае 2021-го он заявлял, что афганские власти не намерены сдаваться. При этом политик отмечал, что США и страны НАТО допустили несколько стратегических ошибок перед выводом войск из Афганистана.

Ранее стало известно, что боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) подошли на расстояние 50 километров к Кабулу, столице Афганистана. Им удалось обесточить город. При этом директор второго департамента Азии МИД России и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что талибам не удастся захватить Кабул в обозримом будущем.