Мир
 
Последние новости
Начался поиск причастных к взрыву в воронежском автобусе
В Госдуме назвали способ увеличить доходы россиян
В Совфеде прокомментировали предстоящие визиты Меркель в Россию и на Украину
Названо неожиданное последствие коронавируса
Раскрыты подробности ритуальных убийств в деле «московских сатанистов» 
Польша выдворила группу нелегалов назад в Белоруссию
Китай отказал ВОЗ в дальнейшем расследовании происхождения коронавируса
Из-за жары в мире начали расти вредные выбросы
Олимпийский чемпион с Украины оправдался за фото со Скабеевой
Познер отреагировал на оскорбления Жириновского
Новости партнеров
Прослушать новость

Вице-президент Афганистана бежал в Таджикистан

Sputnik: Вице-президент Афганистана Амрулла Салех покинул страну и бежал в Таджикистан
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех покинул страну и бежал в Таджикистан. Об этом сообщает «Sputnik Афганистан» в Telegram.

Салех занял пост вице-президента в феврале 2020 года. После начала наступления талибов в мае 2021-го он заявлял, что афганские власти не намерены сдаваться. При этом политик отмечал, что США и страны НАТО допустили несколько стратегических ошибок перед выводом войск из Афганистана.

Ранее стало известно, что боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) подошли на расстояние 50 километров к Кабулу, столице Афганистана. Им удалось обесточить город. При этом директор второго департамента Азии МИД России и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что талибам не удастся захватить Кабул в обозримом будущем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Великобритании предрекли возрождение «Аль-Каиды»
Афганец пригрозил сжечь себя из-за равнодушия американских дипломатов
Талибы подошли к Кабулу и обесточили его