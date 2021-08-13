Афганец пригрозил сжечь себя из-за равнодушия американских дипломатов

В Кабуле афганец пригрозил поджечь себя в случае отказа США от его эвакуации из страны

Мужчина, ранее работавший на США, угрожает поджечь себя у здания американского посольства, если его не эвакуируют из страны. Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналист CNN Сара Боксер (Sarah Boxer).

Журналист ссылается на информацию, полученную от корреспондента телеканала в Кабуле Клариссы Уорд (Clarissa Ward). Согласно ее данным, в городе паника. Перед дипломатическими миссиями стран Евросоюза и США выстроились огромные очереди из афганцев, ранее сотрудничавших с западными державами. Мужчина, доведенный до отчаяния равнодушием американских дипломатов, угрожает совершить акт самосожжения напротив посольства США. Сотрудники посольства не рассматривают его документы, необходимые для эвакуации в Соединенные Штаты.

На фоне стремительного коллапса афганской армии США направляют в Афганистан дополнительные силы, необходимые для организации эвакуации персонала западных посольств. Помимо Соединенных Штатов, небольшие воинские контингенты для организации эвакуации направят Канада и Великобритания. Американская дипломатическая миссия призывает граждан США немедленно уехать из страны, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами.

Положение афганских властей с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций. 12 августа пали два важнейших города: второй по размеру в стране Кандагар и следующий за ним Герат.