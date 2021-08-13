Мир
 
Последние новости
Следователи назвали основную версию взрыва автобуса в Воронеже
«Яндекс» отказался от покупки «Азбуки вкуса»
Москвичам рассказали о новых турникетах в метро 
Женщина сказала племяннику одну фразу и испортила семейный праздник
Минэнерго заявило о полноценном обеспечении России топливом
Турция отказалась от экспансии в Средней Азии из-за России
Стало известно о состоянии пострадавших при крушении вертолета на Камчатке
Названа главная ошибка фрилансеров в России
Россиянка отдохнула на Азовском море и назвала его «провинциально-карикатурным»
В Киеве рассказали о «пиратском» способе остановить «Северный поток-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Талибы захватили еще один город в Афганистане

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Taliban / Reuters
Движение «Талибан» захватило афганский город Лашкаргах в провинции Гильменд

Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) взяло под свой контроль город Лашкаргах, который является административным центром провинции Гильменд на юге страны. Об этом сообщает агентство Франс Пресс в Twitter со ссылкой на высокопоставленный источник в афганских службах безопасности.

По его словам, в настоящее время введен 48-часовой режим прекращения огня для вывода из города военных и эвакуации мирных жителей.

Ранее представитель группировки Мухаммед Наим объяснил быстрый захват городов Афганистана. По его словам, этому способствует поддержка местных жителей.

Вечером 12 августа талибы захватили Кандагар, второй по величине город страны. До этого сообщалось, что талибы взяли под контроль центр Герата.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы объяснили быстрый захват городов Афганистана
Талибы объявили о взятии Кандагара
Появилась информация о захвате «Талибаном» центра Герата