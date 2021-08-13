Талибы захватили еще один город в Афганистане

Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) взяло под свой контроль город Лашкаргах, который является административным центром провинции Гильменд на юге страны. Об этом сообщает агентство Франс Пресс в Twitter со ссылкой на высокопоставленный источник в афганских службах безопасности.

По его словам, в настоящее время введен 48-часовой режим прекращения огня для вывода из города военных и эвакуации мирных жителей.

Ранее представитель группировки Мухаммед Наим объяснил быстрый захват городов Афганистана. По его словам, этому способствует поддержка местных жителей.

Вечером 12 августа талибы захватили Кандагар, второй по величине город страны. До этого сообщалось, что талибы взяли под контроль центр Герата.