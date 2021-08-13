Власти подтвердили захват Кандагара «Талибаном»

Власти подтвердили, что радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщили чиновники, город пал вечером 12 августа. Предполагается, что местные власти и их окружение бежали в аэропорт, чтобы покинуть Кандагар.

Ранее 12 августа появились сообщения о том, что талибам удалось взять под контроль Кандагар. За день до этого сообщалось, что талибы захватили тюрьму в Кандагаре и выпустили из нее сотни заключенных. Кроме того, боевики объявили зачистку от афганских военнослужащих в занятой ими части города: они потребовали местных жителей выдавать укрываемых ими военных, пригрозив в противном случае применить «наказание по шариату»

В середине 1990-х сторонники движения уже захватывали Кандагар, долгое время там находилась штаб-квартира «Талибана». В 2001-м город отбили войска Северного альянса.