Специалист назвал значимость Кандагара для талибов

Захват Кандагара, второго по величине города Афганистана, мало что дает движению «Талибан» (запрещено в России). Таким мнением поделился в беседе с «Лентой.ру» Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН.

«Кандагар ближе к Пакистану, поэтому с точки зрения противостояния официального Кабула и "Талибана" это не настолько важный центр», — сказал Притчин.

По его словам, ранее угрозу для талибов представлял «Северный альянс» — повстанческая группа, которая оказывала им сопротивление еще в 1990-е годы. Поэтому сейчас для джихадистов прежде всего важно было установить контроль над северными территориями. «Сейчас со стороны центральной Азии и России нет возможности прямой помощи для официального Кабула. Это гораздо важнее для стратегического расклада», — отметил он.

Эксперт полагает, что «Талибану» вряд ли удастся взять под контроль столицу страны, Кабул. «Потому что все равно вышки аэропорта остаются под контролем. А это возможность переброски сюда войск США, чтобы не допустить падения Кабула. Это вопрос принципиальный для международной антитеррористической коалиции, которая долгое время вела операцию против "Талибана"», — добавил он.

Ранее в четверг появились сообщения о том, что талибам удалось взять под контроль Кандагар. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

В середине 1990-х сторонники движение уже захватывали Кандагар, долгое время там находилась штаб-квартира «Талибана». В 2001-м города отбили войска Северного альянса.