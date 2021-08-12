Талибы объявили о захвате крупнейших городов Афганистана

Боевики радикального вооруженного движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) продолжают наступление на правительственные силы Афганистана после того, как из страны начали уходить войска США. Боевики сообщают, что заняли второй и третий по величине города страны — Кандагар и Герат. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей движения.

Талибы добрались до центра обоих городов и продолжают наступление

Западные агентства, ссылаясь на службу безопасности Афганистана, подтверждают, что Герат, столица одноименной провинции, в основном находится под контролем боевиков. Сообщается, что талибы захватили городскую тюрьму и выпускают преступников. По поводу Кандагара прямых доказательств нет, однако очевидцы опубликовали видео, в котором колонна солдат афганской армии якобы покидает город.

Журналисты, получающие информацию с места событий, подтвердили, что талибы впервые за 20 лет — то есть со времен того периода, когда США еще не ввели в страну войска — получили открытый доступ к центру Кандагара. Достоверной информации о том, что он полностью контролируется талибами, еще не поступало, однако ранее 12 августа СМИ признавали, что город находится «на грани» захвата талибами.

Достоверно известно, что джихадистам удалось занять Газни — город с населением в 150 тысяч человек, который находится между Кандагаром и Кабулом, столицей страны. Это стратегически важная точка для наступления талибов — она открывает прямую дорогу к Кабулу.

65 процентов территории Афганистана контролируется «Талибаном»

Талибы, которые ранее рассматривали варианты некого договора с республиканскими властями, теперь отказываются идти на уступки и каким-либо образом делить власть с официальным Кабулом.

О сопротивлении правительственных войск поступают противоречивые данные

Местные СМИ сообщали, что армия Афганистана в Герате удерживает здание администрации губернатора и управления национальной безопасности — утверждалось, что атаки боевиков удается отбивать.

Однако позже 12 августа французское информагентство AFP со ссылкой на местные источники сообщило, что Герат талибам сдали почти без боя. Кроме того, по данным западных журналистов, то же самое произошло и с Газни. Губернатор этой провинции и начальник полиции якобы договорились с талибами о бегстве, после чего повстанцы дали им беспрепятственно уехать из столицы.

О подобных ситуациях сообщали и ранее: местные источники передавали, что многие города, взятые под контроль «Талибаном», боевики занимали, не встретив сопротивления.

В ООН сообщения о взятии городов не подтвердили: представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик заявил, что подтверждена только информация о продолжающихся боях с талибами.

Талибы начали устанавливать в Кандагаре свои порядки

Джихадисты требуют от местных жителей, в домах которых могли укрыться афганские военные, выдать их — иначе гражданским угрожают «наказанием по шариату». Сообщалось также, что из тюрьмы Кандагара, которую талибам удалось захватить, были выпущены сотни заключенных.

На территориях под контролем повстанцев устанавливаются жесткие религиозные порядки: боевики строго регламентируют внешний вид и поведение гражданских, вплоть до того, что запрещают носить красный и зеленый цвета, ассоциирующиеся с флагом Афганистана.

Кроме того, в начале августа стало известно, что талибы требуют от местных жителей выдавать замуж за «офицеров» группировки своих дочерей. Речь идет в том числе о 12-летних девочках, которых насильно забирают в сексуальное рабство.

Успех в других городах не означает, что «Талибан» займет и Кабул

Как заявил в беседе с «Лентой.ру» Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, талибам вряд ли удастся установить стабильный контроль над всей страной — даже в том случае, если они окончательно переломят военную ситуацию в свою пользу. Единой устойчивой системы, указывает он, никогда не было в истории Афганистана.

Страна слишком разнородная, слишком противоречивые интересы. Даже в 90-х, после ухода СССР, у «Талибана» не получилось удержать контроль над Афганистаном. Этого не добился и официальный Кабул, даже при полной поддержке американских и натовских солдат Станислав Притчин старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Ранее угрозу для талибов представлял «Северный альянс» — повстанческая группа, которая оказывала им сопротивление еще в 1990-е годы. Поэтому сейчас для джихадистов особенно важно установить контроль над северными территориями.

По его мнению, динамика последних дней — последовательный переход под контроль «Талибана» целого ряда афганских городов — совсем не означает, что террористы захватят и столицу страны. Для этого, считает Притчин, Кабул слишком хорошо охраняется.

«Я думаю, что это вряд ли произойдет. Я сторонник того, что "Талибану" навряд ли удастся взять Кабул, потому что все равно вышки аэропорта остаются под контролем, это возможность переброски сюда войск США для того, чтобы не допустить падения Кабула», — сказал эксперт.

США принимают меры на случай падения столицы

В Соединенных Штатах придерживаются иного мнения: по оценке разведки США, «Талибану» удастся изолировать Кабул за ближайшие 30 дней и занять его в течение 90 дней.

Посольство США 12 августа выпустило повторное заявление об опасности для американских граждан на территории страны: всем, кто не работает на американское дипломатическое представительство, порекомендовали срочно покинуть Афганистан. Дипломатические источники сообщили в СМИ, что Вашингтон направил талибам просьбу не атаковать американское посольство в том случае, если им удастся занять Кабул.