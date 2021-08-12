Афганские власти опровергли захват талибами третьего по величине города страны

Боевики террористической группировки «Талибан» (запрещена в России) были выбиты из Герата, третьего по величине города Афганистана. Об этом агентству TOLOnews сообщили источники в правительстве, передает «Sputnik Афганистан».

Отмечается, что правительственные войска отразили атаки на все ключевые объекты в городе, в том числе те, видео захвата которых якобы появились в интернете.

Губернатор Герата Исмаил-Хан опроверг сведения о бегстве вооруженных сил и призвал своих бойцов отразить атаки «армии невежества».

Ранее появилась информация о том, что талибы сумели захватить Герат. Сообщалось, что боевики вязли под контроль полицейский участок, резиденцию губернатора и тюрьму. Представитель группировки Забиулла Муджахид заявил, что в плен попало большое количество солдат. В соцсетях появились записи того, как афганские силы массово покидают город на бронированных автомобилях.

Положение афганских властей с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы десяти провинций. Герат стал объектом нападений экстремистов еще в июле, но тогда город удалось отстоять благодаря американской авиации.