США вернут войска в Кабул для помощи в эвакуации посольства

США временно направят войска в столицу Афганистана для помощи в эвакуации дипмиссии

Власти США временно направят часть войск в Кабул, столицу Афганистана, для помощи в эвакуации американского посольства. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, Госдепартамент США объявит об эвакуации значительного числа сотрудников американской дипмиссии из столицы страны. Дипломатов вернут на родину из-за обострения обстановки в Афганистане и продолжения захвата городов боевиками террористического движения «Талибан» (запрещено в России).

Ранее Вашингтон попросил талибов не атаковать американское посольство в Кабуле, если им удастся захватить город. Американским гражданам, не работающим на дипмиссию, порекомендовали как можно скорее покинуть страну.

До этого стало известно, что боевики «Талибана» захватили Кандагар, который считается вторым по величине городом Афганистана. Они также взяли под свой контроль Герат, третий по величине город страны.