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Посол Афганистана в США призвала к санкциям против талибов

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Фото: Lev Radin / Pacific Press / LightRocket / Getty Images
Посол Афганистана в Вашингтоне призвала ввести санкции против лидеров «Талибана»

Достижение мира с помощью переговоров с боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) невозможно, считает посол Афганистана в США Адела Раз. Она призвала Вашингтон к новым авиаударам по талибам и санкциям против их командиров, пишет NewsNation.

«Есть ли хотя бы один пример достижения мира с террористами?» — риторически спросила дипломат. По ее мнению, стоит усилить военное давление на террористов и ввести ограничительные меры против их командиров — по меньшей мере запретить им въезд.

12 августа боевики заявили, что захватили Кандагар, второй по величине город Афганистана, позже появилась информация о талибах в центре города Герата.

11 августа сообщалось, что талибы захватили тюрьму в Кандагаре и выпустили из нее сотни заключенных. В тот же день стало известно, что боевики объявили зачистку от афганских военных в занятой ими части города: они потребовали у местных жителей выдавать укрываемых ими солдат, пригрозив в противном случае применить «наказание по шариату».

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