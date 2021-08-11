Талибы объявили зачистку Кандагара от военных

Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) объявили зачистку от афганских военнослужащих в захваченном ими Кандагаре. Они разослали по социальным сетям «памятку жителям Кандагара», в которой требуют выдавать талибам укрываемых афганских военнослужащих. Об этом сообщил афганский филиал российского информагенства Sputnik у себя в Telegram-канале.

Талибы потребовали от местных жителей не выходить из домов в тех частях города, что еще находятся под контролем военных. Если дома у кого-то из них есть военнослужащий, они обязаны доложить боевикам — иначе будут наказаны «по шариату» без права обжаловать наказание.

Ранее 11 августа стало известно, что талибы требуют от жителей подконтрольных им территорий отдавать им в жены своих малолетних дочерей. В сексуальное рабство берут в том числе 12-летних девочек.