Десятки афганских солдат перешли на сторону талибов

Аэропорт Кундуз перешел под контроль талибов (движение запрещено в России). Это произошло после того, как десятки афганских солдат в провинции Кундуз на севере Афганистана перешли на сторону террористов. Об этом сообщил представитель талибов Забиулла Муджахед, передает Telegram-канал «Sputnik Афганистан».

Пресс-секретарь движения заявил, что к «Талибану» примкнула группа солдат во главе с командиром Айнуллой, которая ранее охраняла аэропорт. На данный момент Кундуз перешел под контроль талибов. Афганские военнослужащие также передали им тяжелое оружие и военную технику.

Ранее стало известно, что захваченный «Талибаном» афганский город Файзабад был сдан правительственными силами без боя. Афганская армия отступила в район Фархар, расположенный в провинции Тахар. Утверждается, что военные долго сдерживали натиск со стороны боевиков, однако отступили и сдали населенный пункт после прорыва линии фронта.

Несмотря на наступление «Талибана», 8 августа президент США Джо Байден подчеркнул, что не собирается менять свои планы по выводу войск из Афганистана к осени 2021 года. Он призвал правительственные войска республики объединиться и сражаться с боевиками самостоятельно.