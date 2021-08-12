Лавров оценил возможность краха Афганистана и вспомнил о ЦРУ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва полагается на оценки ЦРУ в вопросе о том, что официальное правительство Афганистана может пасть в течение нескольких месяцев. Об этом он заявил в четверг, 12 августа, в ходе выступления в арт-кластере «Таврида», передает РИА Новости.

В этой связи министр иностранных дел вспомнил о роли США в эскалации конфликта. «Поскольку все, что происходит в Афганистане, — это результат двадцатилетнего пребывания США, полагаемся на оценки ЦРУ», — отметил Лавров.

Так дипломат прокомментировал заявление источников из Пентагона, которые предсказали падение официального Кабула в течение одного-трех месяцев. По словам собеседников газеты The Washington Post, в Пентагоне сейчас настроены на подготовку к эвакуации американских дипломатов и прочего персонала из афганской столицы в ближайшее время.

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили уже десятую провинциальную столицу — город Газни. Он находится в 130 километрах от столицы Афганистана. По данным Европейского союза, под контроль «Талибана» перешло 65 процентов всей территории страны.