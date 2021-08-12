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США попросили «Талибан» не атаковать их посольство в Кабуле

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Фото: Gulabuddin Amiri / AP
США попросили талибов не атаковать американское посольство в случае захвата Кабула

Соединенные Штаты просят боевиков радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) не атаковать американское посольство в Кабуле, если им удастся захватить город. Об этом со ссылкой на дипломатический источник пишет издание New York Times.

По данным газеты, сейчас в дипломатическом представительстве США пытаются понять, в какие сроки сотрудникам придется эвакуироваться, если джихадисты войдут в столицу Афганистана. Сообщается, что американским гражданам, не работающим на дипмиссию, уже порекомендовали как можно скорее покинуть страну.

«Хотя войска США уйдут, Соединенные Штаты продолжат плотное дипломатическое сотрудничество с Афганистаном», — приводит агентство заявление Госдепартамента США по этому вопросу.

Ранее 12 августа сообщалось, что «Талибан» взял под свой контроль Герат, третий по величине город страны. В тот же день талибы объявили, что контролируют второй по размеру город Афганистана — Кандагар.

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