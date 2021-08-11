Угрозу власти «Талибана» в Афганистане для России оценили

Власть радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) в Афганистане повышает возможную угрозу для России с этого направления. Так оценил ситуацию российский специалист-поисковик и бывший заместитель председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов Александр Лаврентьев в разговоре с News.ru.

«Что бы "Талибан" ни говорил, степень угрозы однозначно усиливается. В рядах талибов, хотя это некое общее понятие, много выходцев из России. Эти люди поехали туда убивать других людей. Чего же ждать? Даже мои охранники — обычные пастухи, хоть и с автоматами Калашникова — говорили, что "всех неверных надо убивать"», — приводит издание его слова.

Лаврентьев также указал, что боевики «Талибана» утверждают, что они против наркотиков — однако именно они обеспечивают широкий тракт наркоторговли с Пакистаном и Таджикистаном. «Там растет мак, и там известная тропа по транспортировке наркотиков. Это не для внутреннего пользования. "Пусть иностранцы себя травят", — как говорят талибы. Любить они нас не будут никогда», — подчеркнул специалист.

Ранее 11 августа сообщалось, что джихадисты захватили тюрьму в городе Кандагаре и выпустили из нее сотни заключенных.

