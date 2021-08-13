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В МИД оценили шансы на захват Кабула талибами

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости
МИД России: талибы не смогут захватить Кабул в обозримом будущем

Взятие Кандагара силами террористического движения «Талибан» (запрещено в России) не означает, что боевики готовы захватить Кабул. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, его слова передает РИА Новости.

Дипломат оценил шансы на захват столицы Афганистана талибами как крайне низкие. По его мнению, представители движения не смогут взять город под свой контроль в обозримом будущем.

«Взятие Кандагара показывает то, о чем мы говорили: он взят не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые», — подчеркнул Кабулов.

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12 августа стало известно, что талибы захватили Кандагар, который считается вторым по величине городом Афганистана. Власти страны подтвердили захват города. При этом представитель «Талибана» Мухаммед Наим отметил, что быстрый захват городов Афганистана говорит о поддержке местных жителей, которые добровольно принимают власть талибов.

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