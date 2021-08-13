В Великобритании предрекли возрождение «Аль-Каиды»

На фоне вывода войск США и стран НАТО из Афганистана возникла реальная угроза возрождения террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России). Об этом заявил телеканалу Sky News глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Министр назвал решение о выводе военного контингента из Афганистана неправильным и преждевременным. По его словам, обстановка в республике может привести к росту нестабильности во всем мире. «Я точно испытываю обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благодатной почвой для таких людей. "Аль-Каида", вероятно, вернется», — предрек Уоллес.

Несмотря на наступление боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России), президент США Джо Байден подчеркнул, что не собирается менять свои планы по выводу войск из Афганистана к осени 2021 года. Он отметил, что не сожалеет об этом решении и призвал афганскую армию сражаться с талибами самостоятельно.

Тем временем боевики захватили Кандагар — второй по величине город Афганистана, а также несколько других крупных городов страны. В связи с усилением наступления движения американские власти заявили о решении направить часть войск в Кабул для помощи в эвакуации посольства США.