США заверили Афганистан в дальнейшей поддержке

Блинкен и Остин заявили Гани, что США продолжат заботиться о безопасности Афганистана

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин провели телефонные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

Во время разговора Блинкен и Остин подчеркнули, что власти США по-прежнему намерены поддерживать прочные дипломатические отношения и продолжать заботиться о безопасности Афганистана. Госсекретарь США также отметил, что Вашингтон выступает за политическое решение конфликта. Американские политики добавили, что Соединенные Штаты ускорят темп программы специальных иммиграционных виз.

Ранее президент США Джо Байден призвал власти Афганистана сражаться с талибами самостоятельно. В то же время он отметил, что американская сторона продолжит выполнять взятые на себя обязательства, «обеспечивая непосредственную поддержку с воздуха».

12 августа стало известно, что боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) захватили Кандагар, который считается вторым по величине городом Афганистана. Они также взяли под свой контроль Герат, третий по величине город страны. Власти США временно направят часть войск в Кабул, столицу Афганистана, для помощи в эвакуации американского посольства.