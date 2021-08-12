Пентагон перебросит дополнительные силы в Афганистан

Дополнительные войска США перебросят в Кабул для эвакуации дипломатов, заявили в Госдепе

Пентагон перебросит дополнительные военные силы в аэропорт Кабула для содействия эвакуации части американских дипломатов. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, передает РИА Новости.

Там рассказали, что дипперсонал в столице Афганистана будет сокращен. При этом посольство продолжит работу. «Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле в свете меняющейся ситуации в сфере безопасности», — заявил Прайс.

О том, что власти США временно направят часть войск в Кабул, столицу Афганистана, для помощи в эвакуации американского посольства, сообщалось ранее.

Посольство США 12 августа выпустило повторное заявление об опасности для американских граждан на территории страны: всем, кто не работает на американское дипломатическое представительство, порекомендовали срочно покинуть Афганистан. Дипломатические источники сообщили в СМИ, что Вашингтон направил радикальному вооруженному движению «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) просьбу не атаковать американское посольство в том случае, если им удастся занять Кабул.