Все регулярные рейсы из Кабула отменены

Источник в НАТО рассказал об отмене всех коммерческих рейсов из аэропорта Кабула

Все коммерческие рейсы из Кабула, столицы Афганистана, отменены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в НАТО.

По его словам, аэропорт Кабула является последним крупным объектом под контролем НАТО в стране. Отмечается, что на данный момент полеты продолжают осуществлять только военно-транспортные и зафрахтованные военными пассажирские самолеты, на которых из страны эвакуируются иностранные граждане.

Ранее официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид (запрещено в РФ) заявил, что талибы установили контроль над всеми районами Кабула. По его словам, на данный момент движение полностью взяло под контроль ситуацию с безопасностью в городе.

15 августа сообщалось, что боевики «Талибана» вплотную подошли к Кабулу и окружили город. Кроме того, «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление страной передано временному совету. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть талибам.