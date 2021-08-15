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В посольстве России рассказали о планах встретиться с талибами

Российское посольство встретиться с представителями «Талибана»
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Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Посольство России в Кабуле сообщило о планах встретиться с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает РИА Новости

Как рассказали в диппредставительстве, российский посол планирует встретиться с представителем талибов. Дата встречи на данный момент согласовывается. На встрече планируется обсудить обеспечение безопасности российских дипломатов.

Там также сообщили, что посольство работает в штатном режиме.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил о запланированных контактах с главой политического офиса «Талибана» Абдул Гани Барадаром в Дохе. При этом Россия пока не признает движение законной властью в Афганистане, но готова работать с переходным правительством.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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