Россия заявила о хорошем отношении к афганскому правительству и талибам

В МИД заявили, что у Москвы хорошие отношения с афганским правительством и талибами

У Москвы хорошие отношения как с афганским правительством, так и с «Талибаном» (террористическое движение, запрещено в России). Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, его слова приводит «Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Он сообщил о запланированных контактах с главой политического офиса «Талибана» Абдул Гани Барадаром в Дохе.

«Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром, пока там, в Дохе. Дальше будем смотреть, как это будет», — заявил Кабулов.

15 августа боевики «Талибана» вплотную подошли к Кабулу и окружили город. Кроме того, «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть талибам.

Президент страны Ашраф Гани покинул свою должность и улетел в Таджикистан.